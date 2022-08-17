Двухлетний ребенок отравился растворителем в Саратовской области

Двухлетнего мальчика госпитализировали с отравлением растворителем для краски в Саратовской области. Ребенка на лечение перевели в Саратов.

Инцидент произошел в Вольске. Двухлетнего ребенка доставили в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. У мальчика выявлены ожоги слизистой полости рта и пищевода.

«Руководство больницы приняло решение перевести его в саратовскую клинику. Сейчас он находится под наблюдением саратовских медиков, получает всю необходимую помощь. Ситуация находится под контролем минздрава», — цитирует ИА «Взгляд-инфо» сообщение регионального министерства здравоохранения.

На прошлой неделе в Оренбургской области полиция начала проверку по факту отравления годовалого мальчика декоративными ягодами. Малыш остался в огороде без присмотра, сорвал ягоды с куста и съел их.