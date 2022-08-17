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В «Столото» рассказали о выигрышах клиентов почты за полгода

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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За январь–июнь россияне, купившие лотерейные билеты «Столото» в почтовых отделениях, выиграли 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

По ее данным, за полгода клиенты Почты России купили 39,6 млн лотерейных билетов бренда «Столото». Выигрышными из них оказались 17,5 млн штук. При этом самый крупный приз составил 11,4 млн рублей — билет, принесший обладателю такую сумму, был приобретен на почте в Самарской области. По 8 млн выиграли жители Челябинской и Магаданской областей, а также Башкирии. В топ крупнейших денежных призов также вошли 10 выигрышей по 5 млн рублей.

Всего благодаря «Столото» в первом полугодии 124 клиента Почты России стали лотерейными миллионерами.

«Несмотря на то что уже более половины всех лотерейных билетов россияне приобретают онлайн, многие поклонники государственных лотерей «Столото» по-прежнему предпочитают покупать типографские билеты. Безусловно, следить за розыгрышем в прямом эфире и самостоятельно зачеркивать выпадающие цифры — это особенное удовольствие от процесса игры», — отметил директор по продажам «Столото» (входит в многопрофильный IT-холдинг S8 Capital) Роман Роменский.

Список регионов с самыми крупными совокупными выигрышами по билетам бренда «Столото», купленным на почте, возглавила Москва (155,8 млн рублей). На втором месте — Московская область (почти 139 млн), на третьем — Санкт-Петербург (порядка 106 млн).

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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