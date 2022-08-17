Запрет на посещение лесов ввели в 20 районах Удмуртии

Ограничение посещения лесов ввели в 20 районах Удмуртии до 4 сентября. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Запрет действует в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Красногорском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Увинском, Шарканском районах, Якшур-Бодьинском и Яганском (Малопургинском) лесничествах. Согласно приказу минприроды Удмуртии, также ограничения распространяются на въезд транспортных средств и проведение массовых мероприятий. Местным жителям запрещено собирать грибы и ягоды, а также охотиться, уточняет Udm-info.ru.

На лесных территориях будут проводиться рейды. Нарушителям грозит административное наказание. Штраф для физических лиц составляет 40–50 тыс. рублей, для юридических — до 1 млн рублей.

Введение таких мер связано с особым противопожарным режимом в республике, а также установлением чрезвычайной пожароопасности лесов.