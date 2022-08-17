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Европейские физики выявили метод получения кислорода на Марсе

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Фото: Global Look Press/ESA
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Команда европейских и американских физиков создала плазменную установку, которая дает возможность получать кислород из молекул углекислого газа, который, в частности, присутствует в атмосфере Марса.

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«Мы предположили, что столкновение электронов высоких энергии с молекулами СО2 будет приводить к разложению этого вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также использовать для расщепления углекислого газа. Вместе с коллегами из Франции и Нидерландов нам удалось экспериментально подтвердить эти гипотезы», — приводит пресс-служба Американского физического института (AIP) слова доцента Лиссабонского университета Васко Герры во вторник, 16 августа.

В материале говорится о том, что ученые смогли подобрать необходимые параметры работы системы, благодаря чему кислород практически не соединялся с угарным газом и не образовывал новые молекулы углекислого.

Сообщается, что исследовательская разработка в дальнейшем позволит существенно уменьшить расходы энергии и ресурсов на производство кислорода на Марсе.

7 августа стало известно о желании австралийских ученых производить железо на Марсе из местного грунта. Исследователи придумали добывать железо из реголита с помощью карботермического восстановления, а концентрированный солнечный свет при этом использовать как источник энергии.

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