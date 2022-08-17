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Посольство РФ направило ноту в МИД Армении из-за вбросов о причастности к взрыву в Ереване

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Посольство РФ в Ереване 17 августа направило ноту в МИД Армении из-за вбросов в местных СМИ с ложными обвинениями в адрес России.

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«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к трагедии, произошедшей 14 августа на территории торгового центра «Сурмалу», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Москва рассматривает это как нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений прямую провокацию со стороны политических сил и ожидает от официального Еревана шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии.

Соответствующая нота направлена посольством в МИД Армении.

Подчеркивается, что РФ в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.

Слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка «Сасна црер», захватившая летом 2016 года территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» прогремел 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Локализация пожара длилась более двух суток.

После ЧП в больницы был доставлен 61 пострадавший, семь из них остаются на лечении в стационаре. Известно о 16 жертвах. Без вести пропавшими считаются три человека. Работы по разбору завалов продолжаются.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также о нарушении правил пожарной безопасности.

17 и 18 августа объявлены в Армении днями траура.

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