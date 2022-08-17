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Более 75% годового плана ремонта дорог выполнено в Подмосковье

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Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области/mtdi.mosreg.ru
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В Московской области выполнили свыше 75% годового плана по ремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

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Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, сохраняются высокие темпы и объемы ремонта дорожной сети Подмосковья. Уже завершена укладка асфальтобетонного покрытия на более чем 900 дорогах протяженностью более 1 тыс. км, пишет RT. Это равняется 75% от общего объема.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 140 региональных дорог общей протяженностью больше 660 км», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Гержик отметил, что ремонт дорог, который стартовал в апреле 2022 года, идет в соответствии с графиком, работы продолжаются на более чем 160 участках. Качество проведенных работ контролируют при помощи системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Оценкой качества дорожного покрытия занимается лаборатория.

Министр добавил, что также ведется контроль за соблюдением сроков сдачи участков дорог в эксплуатацию, пишет РИАМО.

Полностью ремонт дорог уже завершился в городских округах Власиха, Восход, Дзержинский, Жуковский, Лыткарино, Орехово-Зуевский, Протвино, Пущино, Реутов, Серебряные Пруды, Черноголовка, Чехов и Электрогорск, сообщает сайт aif.ru.

В Подмосковье также продолжается строительство новых дорог. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно, сообщает телеканал «360».

В июле сообщалось, что на территории Московской области план по устройству шумовых полос выполнен на 30%. Шумовые полосы наносятся на потенциально опасные участки дорог для предотвращения аварий, а также в рамках оперативных мероприятий по реагированию на произошедшие ДТП.

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