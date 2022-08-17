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Правительство предложило малому и среднему бизнесу новые льготные кредиты

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 17 августа постановление о новых льготах для малого и среднего бизнеса. Теперь эти предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5 и 3% годовых соответственно. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Так, малые и средние предприятия смогут направить полученные по льготной ставке средства на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или даже запуск новых производств.

«Срок действия льготной программы составит три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приоритетном порядке такие льготные кредиты будут выдавать малым и средним предприятиям, относящимся к сфере переработки сельхозпродукции, а также логистики и гостиничного бизнеса.

8 августа стало известно, что Сбербанк начнет принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба банка, предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

20 июля сообщалось, что правительство России продлит до конца текущего года программу по компенсации расходов малому и среднему бизнесу на использование системы быстрых платежей (СБП).

Власти начали принимать меры поддержки бизнеса на фоне антироссийских санкций, введенных странами Запада из-за начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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