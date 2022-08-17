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Сюжет:

В МИД РФ заявили о сохранении всеми странами экономических связей с РФ

МИД РФ: ни одно государство не разорвало торгово-экономические связи с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ни одно государство полностью не разорвало торгово-экономические с Россией, отметил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

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«Если вы меня спросите, какие государства прекратили или приостановили торгово-экономическое взаимоотношение с Россией, то я отвечу, что никакие. Ни одно государство не приостановило торговлю, экономическое сотрудничество», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24» в среду, 17 августа.

Как подчеркнул Биричевский, вопреки антироссийским санкциям и попыткам вытеснить Россию с мировых финансовых рынков большая часть зарубежных компаний выбирает не уходить бесповоротно с российского рынка.

«Компании проявляют большую ответственность, большую порядочность и последовательность», — заявил он.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации по защите Донбасса, отказались закрывать свой бизнес в стране. По его словам, компании работают, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России, в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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