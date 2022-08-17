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Семилетний ребенок погиб при взрыве самогонного аппарата в Оренбурге

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели семилетнего ребенка в Оренбурге. Мальчик получил травмы при взрыве самогонного аппарата.

Инцидент произошел на территории СНТ «Авиатор-3». По данным «Урал56.Ру», причиной взрыва газовоздушной смеси стала неисправность самогонного аппарата. В момент происшествия в помещении находились ребенок и 38-летний мужчина, оба получили ожоги и были госпитализированы. В доме повреждены перегородки и оконное остекление.

Несмотря на оказанную помощь, мальчик скончался в больнице. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и выявили признаки возгорания в результате воспламенения газа в воздухе. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Возбуждено уголовное дело.

16 августа сообщалось о следственной проверке по факту смерти двухлетней девочки в инфекционной больнице в Оренбургском районе. По словам родителей, еще 10 августа у малышки появились симптомы сильной аллергии. Состояние ребенка лишь ухудшилось после укола, который сделал прибывший на дом фельдшер. Родители самостоятельно доставили девочку в одну больницу, где их не приняли, а затем в инфекционную больницу. У ребенка остановилось сердце.

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