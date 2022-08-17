Глава Нацбанка Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши

Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах польских границ. Об этом в среду, 17 августа, сообщил председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska.

По его словам, ранее речь шла только о слиянии государств или поглощении ГДР, однако после — о возвращении своих земель в пределах границ Польши. Глапинский считает, что риск возникновения хаоса в стране не помешает планам. Более того, Берлин захочет «подчинить себе» также пояс стран между Германией и Россией, считает председатель.

«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», — добавил он.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле олигархии. Причиной этого стал отказ Европы учитывать мнение других стран.

Ранее в марте экс-командир Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку подучить историю.