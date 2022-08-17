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Сюжет:

Французы ответили Зеленскому на призыв ввести санкции против РФ

Читатели Le Figaro раскритиковали требование Зеленского к Макрону ввести новые санкции против РФ
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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Читатели газеты Le Figaro выразили недовольство в ответ на требования президента Украины Владимира Зеленскому ввести санкции против России.

Они оставили гневные комментарии к статье, опубликованной 16 августа.

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«Постоянные требования Зеленского утомляют меня», — сказала orianne56.

«Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе. Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране», — заявил другой пользователь.

«Как долго главы государств и правительств, в том числе, к сожалению, и наше, будут продолжать слушать и верить «разглагольствованиям» этого персонажа?» — задался вопросом Morbius.

Ранее в этот день Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора призвал президента Франции Эммануэля Макрона ввести новые санкции против России.

Также накануне французы раскритиковали главу своего государства за позицию по Запорожской АЭС. Они заявили, что диалог Макрона с Зеленским по этому вопросу не повлияет на безопасность объекта.

10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил о неэффективности антироссийских санкций и призвал отменить их.

Депутат также указал на ошибку Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что президент страны присоединился к «антироссийскому хору», что противоречит особой объединительной роли Франции во всей Европе.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Наибольший процент высказавшихся против оказался среди французов, 63% опрошенных из которых полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

1 августа Елисейский дворец заявил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора глав государств Макрона и Зеленского.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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