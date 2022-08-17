Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР

Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) при помощи Вооруженных сил РФ с момента начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса освободили 268 населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«По состоянию на 17 августа 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину», — говорится в сообщении.

Также в среду военный эксперт Алексей Леонков назвал Артемовск ключевой точкой обороны для вооруженных формирований Украины в Донбассе. Союзные силы, взяв его, разрежут группировку противника пополам.

15 августа военный корреспондент «Известий» Денис Кулага вместе с разведчиками зашел в Марьинку в ДНР и рассказал о продвижении разведроты в населенном пункте.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев 5 августа заявил, что более половины территории Марьинки было зачищено и перешло под контроль союзных сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».