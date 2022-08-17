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Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь
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«Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

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«Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить авансовые платежи за август и сентябрь до конца четвертого квартала. Об этом в среду, 17 августа, написал глава компании Вадим Чебан.

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«Обращение АО «Молдовагаз» в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) было осуществлено в соответствии с национальными нормами, оно является обоснованным, исходя из цифр и расчетов. Запрошенный «Молдовагаз» тариф не содержит скрытых элементов и строго покрывает регламентируемые затраты», — отметил он в Telegram-канале.

Кроме того, Чебан заметил, что последнее постановление о повышении тарифа на газ не дает возможность компании исполнить обязательства по контракту и ставит под вопрос поставку топлива без сбоев. Задержка контрактных платежей приводит к повышению долга перед поставщиком. Такая ситуация негативно отражается на партнерстве «Молдовагаза» и «Газпрома».

«В этих обстоятельствах АО «Молдовагаз» вынуждено в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи или оплаты исторических долгов АО «Термоэлектрика» для покрытия кассового разрыва, который будет сформирован в августе—сентябре текущего года с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика», — сказал Чебан.

10 августа «Молдовагаз» заявила о невозможности выплатить авансом «Газпрому» сумму за газ, который потреблялся в августе. На фоне этого компания запросила у газового поставщика отсрочить платежи, но ответа не дождалась.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике подняло тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Компании позволили принять это решение по причине повышения закупочных цен.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить газ России древесиной ивы в качестве топлива. Он подчеркнул, что власти выделят участки под посадку деревьев. Молдавия присоединится к плану Европейского союза по сокращению потребления газа на 15%, дополнил Спыну.

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