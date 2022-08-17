Автозавод «Урал» показал новый двухосный полноприводный грузовик

Автозавод «Урал» на выставке «Армия-2022» показал полноприводный среднетонажный грузовой автомобиль Урал-4360 с пружинной подвеской. Грузовиков такого класса предприятие еще не выпускало. Об этом сообщил портал Drom.ru.

По оценке ресурса, Урал-4360 укомплектован мостами оригинальной конструкции. Все подвески зависимые, причем передняя выполнена на сдвоенных пружинах — довольно редкое конструктивное решение для машин такого класса, так как обычно все подвески на грузовиках делают на листовых рессорах.

Грузоподъемность новинки — 4 т, это на 1,4 т больше, чем у конкурента от «Группы ГАЗ», полноприводного грузовика модели «Садко Next».

Кабина у новинки унифицирована с газовскими грузовыми автомобилями, однако оперение капота полностью оригинальное, оно отформовано из композитных материалов.

Машина укомплектована турбодизельным мотором мощностью 240 л.с., экологический класс двигателя «Евро-5».

Мотор состыкован 6-ступенчатой механической коробкой передач. Возможен выпуск полноприводного грузовика с 6-ступенчатым автоматом.

Машина оснащена блокировкой межосевого дифференциала. В производство новый грузовик должен пойти в 2023–2024 годах.

15 августа в рамках форума «Армия-2022», автозавод «Урал» показал прототип беспилотного грузовика для военных. Грузовик может эксплуатироваться при помощи пульта ДУ и ездить в полностью автономном режиме.