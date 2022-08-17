Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились
Взрывы на складе боеприпасов на севере Крыма после устроенной диверсии прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко 17 августа.
«Да, все спокойно», — пояснила она.
Федорченко подчеркнула, что оценка ущерба от происшествия пока не проводилась.
Утром 16 августа на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе произошло возгорание, вызвавшее детонацию снарядов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из окрестных населенных пунктов были эвакуированы 3 тыс. человек. Кроме того, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанции, железнодорожным линиям, а также жилым домам.
Позже Аксенов сообщил, что в Джанкойском районе восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни ничто не угрожает.
В Минобороны РФ инцидент назвали диверсией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.