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Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились

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Взрывы на складе боеприпасов на севере Крыма после устроенной диверсии прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко 17 августа.

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«Да, все спокойно», — пояснила она.

Федорченко подчеркнула, что оценка ущерба от происшествия пока не проводилась.

Утром 16 августа на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе произошло возгорание, вызвавшее детонацию снарядов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из окрестных населенных пунктов были эвакуированы 3 тыс. человек. Кроме того, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанции, железнодорожным линиям, а также жилым домам.

Позже Аксенов сообщил, что в Джанкойском районе восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни ничто не угрожает.

В Минобороны РФ инцидент назвали диверсией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

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