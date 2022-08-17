Киевские власти уже несколько месяцев открыто говорят о планах совершить контрнаступление на юг, игнорируя уроки истории. Одна из них — Курская битва. Об этом написал 15 августа обозреватель журнала American Conservative (АС) Уильям Линд.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — отметил Линд.

Обозреватель добавил, что Киеву не стоило делать громогласные заявления о своих планах.

Битва на Курской дуге стала одним из ключевых сражений в Великой Отечественной войне и самым крупным танковым сражением в мировой истории. Она длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

10 августа глава штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что заявления украинских властей о скором контрнаступлении являются обманом.

9 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на юге были частью информационно-психологической операции. По его словам, Киев ведет против Москвы «креативную войну», ключевой задачей которой является деморализация российских войск.

19 июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинскому руководству стоит забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении в состав страны. Он отметил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

11 июля в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в беседе с «Известиями», что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление». По словам специалиста, Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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