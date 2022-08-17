Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своей публикации в Telegram-канале 16 августа раскритиковал граждан, которые проявляют ненависть к русским, и назвал их слабыми.

«Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы. Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров», — написал Арестович.

По его мнению, «слабые выбирают самые простые решения», а дураки отталкивают друзей.

15 августа президент России Владимир Путин назвал все попытки западных стран «отменить Россию» демонстрацией глупости.

Тогда же он призвал жестко пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма, а также попытки фальсифицировать историю. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

8 августа посольство России в США заявило о необходимости американских журналистов прекратить необоснованно обвинять Россию в атаках на Запорожскую АЭС. Подобные выпады дипмиссия расценила как проявление русофобии.

4 августа бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел русофобские «визы» для граждан из России.

Желающие посетить бар россияне должны заполнить анкету, в которой их обязывают согласиться с такими утверждениями, как «Крым — это Украина, как и другие спорные территории», «Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия», а также осудить спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 29 июля, стало известно, что в Финляндии местный житель выгонял из кафе русскоязычную пожилую женщину и угрожал смертельной расправой. В попытках решить ситуацию она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора — он начал распускать руки.