АвтоВАЗ перестал хромировать внешние детали Lada Granta

Хромированные икс-образные молдинги переднего бампера и ряд других элементов на автомобиле Lada Granta больше не покрывают хромом. Об этом 17 августа сообщил ресурс «Лада.Онлайн».

Отмечается, что на АвтоВАЗе сменили покрытие молдингов и других внешних элементов с хромированного на метализированную эмаль.

По информации портала, дилерские центры Lada получили соответствующее уведомление.

Теперь в целях улучшения качества окрашивают следующие детали: буквы Lada на крышке багажника, знак заводской «Ладья» на решетке радиатора, буквы Granta на крышке багажника, буквы Crosss на задней двери машины, молдинги бампера верхние и нижние.

Будут ли подобные изменения у моделей Lada Largus и Lada Vesta, пока не сообщается.

16 августа портал «Лада. Онлайн» сообщил, что АвтоВАЗ намерен провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов Lada Vesta. Обновление прошивки комбинации приборов связано с режимом работы лампы давления масла.