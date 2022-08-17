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АвтоВАЗ перестал хромировать внешние детали Lada Granta

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Хромированные икс-образные молдинги переднего бампера и ряд других элементов на автомобиле Lada Granta больше не покрывают хромом. Об этом 17 августа сообщил ресурс «Лада.Онлайн».

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Отмечается, что на АвтоВАЗе сменили покрытие молдингов и других внешних элементов с хромированного на метализированную эмаль.

По информации портала, дилерские центры Lada получили соответствующее уведомление.

Теперь в целях улучшения качества окрашивают следующие детали: буквы Lada на крышке багажника, знак заводской «Ладья» на решетке радиатора, буквы Granta на крышке багажника, буквы Crosss на задней двери машины, молдинги бампера верхние и нижние.

Будут ли подобные изменения у моделей Lada Largus и Lada Vesta, пока не сообщается.

16 августа портал «Лада. Онлайн» сообщил, что АвтоВАЗ намерен провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов Lada Vesta. Обновление прошивки комбинации приборов связано с режимом работы лампы давления масла.

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