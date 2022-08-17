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Турбизнесу Литвы рекомендовали не отказывать россиянам в обслуживании

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не рекомендовала отказывать российским гражданам в обслуживании. Об этом 17 августа заявила президент организации Эвалда Шишкаускене.

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«Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости: в Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России», — рассказала Шишкаускене LRT.

При этом она сказала, что лично поддерживает решение управляющего Пакруойской усадьбы Гедрюса Климкявичюса закрыть доступ для российских туристов, но другие представители бизнеса должны сами принимать решение на этот счет.

16 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Евросоюза не смогут договориться о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам. При этом он отметил, что это не повод прекращать обсуждения.

Также в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сомневается в единодушии Евросоюза по вопросу отмены виз на въезд для россиян.

В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна намерена сократить количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем.

Как напоминает «Газета.Ru», 15 августа временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что Литва не выдает визы гражданам России с конца февраля за исключением некоторых отдельных случаев. Также он сообщил, что Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с прекращением работы литовского Шяуляй Банка с Россией.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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