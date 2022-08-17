Глава Джанкойского района сообщила о прекратившихся взрывах боеприпасов после диверсии

Взрывы боеприпасов на военном складе на севере Крыма прекратились. Об этом 17 августа сообщила глава Джанкойского района Инна Федоренко.

«Да, всё спокойно», — приводит ее ответ на вопрос ТАСС.

Она отметила, что оценка ущерба от происшествия пока не проводилась.

Утром 16 августа на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе произошло возгорание, вызвавшее детонацию снарядов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из окрестных населенных пунктов были эвакуированы 3 тыс. человек. По его словам, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанции, железнодорожным линиям, а также жилым домам. В результате происшествия пострадали два человека, их жизни ничто не угрожает.

В Минобороны России инцидент назвали диверсией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Позднее Аксенов сообщил, что в Джанкойском районе восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов возобновится после того, как завершатся необходимые для обеспечения безопасности мероприятия.

В свою очередь член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что виновные в возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов должны быть найдены и обезврежены.