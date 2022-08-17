Посольство РФ в Армении направило ноту из-за обвинений по поводу ЧП в «Сурмалу»

Российское посольство в Армении направило местному министерству иностранных дел ноту из-за ложных обвинений в причастности структур РФ к взрыву торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба дипмиссии.

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», — рассказали в посольстве.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел днем 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Локализация пожара длилась более двух суток. На место приезжал премьер-министр Никол Пашинян.

После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего, семь из них остаются на лечении в стационаре. На данный момент известно о 16 жертвах. Без вести пропавшими считаются три человека. Работы по разбору завалов продолжаются.

Центр гидрометеорологии и мониторинга Армении указал на превышение допустимых норм в концентрации вредных веществ рядом с местом взрыва.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности.

17 и 18 августа объявлены в Армении днями траура.