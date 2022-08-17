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В Подмосковье 15 человек заразились болезнью Лайма после укуса клеща

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Московской области 15 человек заразились болезнью Лайма после укуса клеща.

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Как сообщает Pravda.Ru в среду, 17 августа, с начала года в больницы региона в связи с укусами клещей обратилось более 11 тыс. человек. Чаще всего медицинская помощь требовалась жителям Дмитровского округа (979 обращений), Раменского округа (703 обращения) и Коломны (655 обращений).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с весны 2022 года в Подмосковье зарегистрировали 11 871 обращение из-за укусов клещей. Так, 10% из всех проверенных в лабораториях особей клещей являются переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), 2% клещей переносят гранулоцитарный анаплазмоз, еще 0,5% — туляремию.

Как напомнила инфекционист Мирослава Аминская в беседе с порталом «Подмосковье сегодня», после укуса клеща можно также заразиться такими опасными заболеваниями, как энцефалит, эрлихиоз, возвратный тиф, бабезиоз и пятнистая лихорадка.

15 августа в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вакцинацию от клещевого энцефалита в регионе прошли 10 405 человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

13 августа кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что подцепить блох или клещей, а также заразиться вирусом или неврологическим заболеванием можно, находясь рядом с голубями. Он уточнил, что голуби, как и любые птицы, являются переносчиками инфекционных заболеваний, которые могут привести к неврологическим расстройствам у людей, например к неврозу. В этой связи лучше птиц руками не трогать, отметил Чудаков. Помимо этого, голуби переносят на себе клещей и блох, так что не стоит стоять поблизости, когда стая птиц взлетает и активно машет крыльями, сообщает телеканал «360».

В конце июля эксперт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова назвала первичные симптомы болезни Лайма. По ее словам, к симптомам относится интоксикация организма, которая проявляется после инкубационного периода — 7–14 дней. Обычными симптомами на данном этапе болезни Лайма являются общее недомогание и слабость, умеренные головные боли, тошнота, боль в мышцах и костях. Температура тела повышается до 38 градусов, иногда присутствует озноб.

В августе прошлого года доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, как защитить себя при укусе осы. По словам специалиста, токсин, который при укусе попадает в кровь человека, может привести к анафилактическому шоку и даже вызвать летальный исход. В этой связи после нападения осы необходимо экстренно принять антигистаминный препарат вне зависимости от того, проявлялись ли ранее аллергические реакции, отмечает телеканал «Звезда».

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