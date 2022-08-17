Связисты ЗВО транслируют в эфир для ВСУ радио «Жизнь» и призывают их сдаваться

Специалисты Западного военного округа (ЗВО) транслируют Вооруженным силам Украины (ВСУ) радиостанцию «Жизнь». Об этом 17 августа сообщило Министерство обороны России.

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 км. В эфире радио «Жизнь» — популярная музыка, актуальные новости и главное — подробные инструкции, как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно», — говорится в сообщении.

По словам связистов, сообщения радиостанции «Жизнь» пользуется интересом украинских военнослужащих, однако ее волны глушатся командирами, а источник трансляции пытаются уничтожить.

«Для того чтобы избежать попадания под огонь противника, каждые полчаса сворачиваемся и убываем на заранее подготовленные позиции, где продолжаем работу», — рассказал начальник радиокомплекса Иван.

9 августа в Бердянске Запорожской области началось аналоговое вещание двух российских телеканалов. Также днем ранее начал вещание российский телеканал «За!ТВ».

До этого, 24 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как специалисты подразделений связи Вооруженных сил России налаживают телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

21 июня Минобороны РФ заявило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Подразделения связи подключили и перенастроили семь телевышек Херсона. После этого вещательная сеть распространилась на территорию всей области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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