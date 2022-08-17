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Жительница Донецка рассказала об обстреле ВСУ жилого квартала города

Жительница Донецка рассказала, как пережила очередной обстрел города украинскими боевиками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница Донецка Ольга Партьянова рассказала корреспонденту «Известий» об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района, под который попал жилой дом, в котором она живет.

«Я была дома. Это в четыре часа началось, пятнадцать минут пятого. Так страшно было, что весь дом ходуном ходил. Стекла сыпались — во дворе полно, люди кричат. Кто-то кричит: «Забери ребенка». Слышно было на улице. Просто ужас какой-то был. Это невозможно больше терпеть», — рассказала Ольга со слезами на глазах.

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Она также рассказала, что ее сын пошел защищать Донбасс, дома у него остались дети и жена. Ольга добавила, что если бы была моложе, то тоже бы пошла помогать солдатам.

15 августа два района Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Без напряжения оказались 236 трансформаторных подстанций, 47 тыс. бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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