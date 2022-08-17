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American Airlines заказала 20 сверхзвуковых авиалайнеров

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Фото: REUTERS/Alyson McClaran
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Американская авиакомпания American Airlines заключила договор со стартапом Boom Supersonic о покупке сверхзвуковых самолетов Overture. Об этом они сообщили 16 августа в совместном пресс-релизе.

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American Airlines уже оплатила невозвратный депозит на постройку первых 20 авиалайнеров и рассчитывает в будущем довести свой сверхзвуковой флот до 40 единиц.

Ожидается, что самолеты Overture будут летать в два раза быстрее, чем современные коммерческие лайнеры, преодолевая путь от Майами до Лондона менее чем за пять часов. Они будут перевозить от 65 до 80 пассажиров и покрывать расстояния до 7800 км. Выпуск первого самолета назначен на 2025 год, первая перевозка пассажиров осуществится в 2029 году.

28 мая помощник президента России Игорь Левитин допустил создание сверхзвуковых самолетов в России. Он отметил, что для этого есть возможности, так как раньше уже был создан и введен в эксплуатацию сверхзвуковой самолет Ту-144.

8 февраля в МАИ рассказали, что в настоящее время при их участии в России ведется разработка сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. Над инновационными решениями для перспективной машины работают также ведущие российские ученые и инженеры, объединенные в консорциум научного центра мирового уровня «Сверхзвук».

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