В Крыму назвали «фантастическими бреднями» угрозы Киева ударить по мосту

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал «фантастическими бреднями» очередное заявление Киева о планах уничтожить Крымский мост.

Ранее в среду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Каким способом киевский режим планирует это сделать, он не указал. По его словам, мост является «незаконной конструкцией».

«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», — сказал Бобков «РИА Новости».

По мнению вице-спикера крымского парламента, очередная угроза киевского режима сделана на фоне поражений и отступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, а также желанием получить от Запада еще больше финансовой и военной помощи.

15 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. При этом в тот же день зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки отметил, что якобы ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона нанести удар по мосту.

Политолог Руслан Бальбек отметил в свою очередь, что Крымский мост является стратегическим объектом РФ и любая угроза в отношении этого моста является посягательством на национальную безопасность страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.