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Фонтаны в Кронштадте закроют по техническим причинам

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Фонтаны в Кронштадте временно закроют для того, чтобы провести техническое обслуживание и помыть. Не будут работать конструкции у входной зоны башни городского водопровода и «Водовоз», «Жемчужина» на Ленинградской улице и фонтан «Рыбка» на улице Ленина.

Также на два дня для проведения работ отключат фонтан «Маяк» на Приморском проспекте. А фонтан в Приморском парке Победы, наоборот, заработает в обычном режиме уже завтра, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Ранее сообщалось, что в сад Сан-Галли в Петербурге вернули бронзовую композицию «Рождение Афродиты». Специалисты воссоздали точную копию скульптуры. Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил выполненные работы, после чего бронзовую Афродиту установили на постамент фонтана. Полностью завершить восстановление фонтана планируется до конца августа.

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