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Германии предрекли «позорный» запуск «Северного потока – 2»
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В Чехии осудили Германию за возможный запуск «Северного потока – 2»

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Германия на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране может пойти на «позорный» запуск «Северного потока – 2» (СП-2) грядущей осенью или зимой, считает чешский экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

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По его мнению, ФРГ может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что создает трудности для судоходства и снабжения немецких электростанций углем.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется еще в более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», — говорится в материале экономиста для чешской газеты Lidovky.

15 августа немецкий журналист Николаус Блом отметил, что отказ от российского газопровода СП-2 вредит экономике Германии. Блом подчеркнул, что возобновление поставок газа по этому газопроводу приведет к снижению социального напряжения в ФРГ.

12 августа вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что этой зимой в Германии начнут действовать более строгие правила энергосбережения. По новым правилам общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

9 августа представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung заявили, что отказ от «Северного потока – 2» может побудить людей к массовым протестам в ФРГ. Так, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла потребовал отметить санкции против России и ввода в эксплуатацию СП-2.

Между тем 8 августа официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство исключает запуск трубопровода СП-2 для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране.

До этого, 3 августа, экс-канцлер Германии Герхард Шредер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, немецкий политик в ходе переговоров поинтересовался, можно ли задействовать гипотетически СП-2 для поставок газа в Европу в нынешней ситуации. На что Путин ответил, что технологически это возможно.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

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