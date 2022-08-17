Германии предрекли «позорный» запуск «Северного потока – 2»

Германии придется пойти на запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы исправить ситуацию с запасом газа в стране. Об этом 15 августа заявил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

«Осенью или зимой Германия окажется еще в более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», — приводит его слова Lidovsky.

Эксперт отметил, что из-за снижения уровня воды в реках Германия не может доставлять уголь до электростанций, что еще сильнее сказывается на энергобезопасности страны.

Кованда также считает, что ситуацию с ростом цен на электроэнергию усугубил переход на зеленые источники, который в конечном счете привел к зависимости ФРГ от российского газа.

«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее — на его операцию на Украине. На самом же деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики», — считает экономист.

Ранее, 15 августа, обозреватель Der Spiegel Николаус Блом призвал запустить «Северный поток – 2», чтобы спасти экономику Германии. Он отметил, что начало поставок газа по газопроводу приведет к снижению социального напряжения в ФРГ.

9 августа мнение о том, что отказ от «Северного потока – 2» может побудить людей к массовым протестам в ФРГ, высказали представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung. Так, лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла потребовал отметить санкции против России и ввода в эксплуатацию СП-2.

При этом 8 августа немецкое правительство исключило запуск СП-2. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заверил, что Германия будет добиваться сокращения поставок газа из России и принимает для этого необходимые меры.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.