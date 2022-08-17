Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря

Власти КНДР в среду, 17 августа, запустили две ракеты в сторону Желтого моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что запуск приурочен к 100 дням правления Юн Сок Ёля на должности президента Республики Корея и стал своеобразным ответом на старт совместных учений Южной Кореи и США.

«Сегодня утром Северная Корея обнаружила две крылатые ракеты, выпущенные из Ончхона в провинции Южный Пхёнан в Западное (Желтое. —Ред.) море», — приводит агентство слова одного из южнокорейских военачальников.

Yonhap также указало на то, что крылатые ракеты не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН, но представляют большую угрозу благодаря своей способности наносить высокоточные удары на большой дальности.

Ранее, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.

24 июня лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны, для того чтобы противостоять вмешательству извне.

В апреле лидер Северной Кореи пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

Ранее в этом же месяце лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись письмами в знак взаимного доверия.

Пхеньян объявил о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году. Окончательно государство вышло из него в январе 2003 года. В сентябре 2017 года КНДР сообщила об успешном взрыве водородного заряда, после чего заявила о завершении разработки атомного оружия, провозгласив себя ядерной державой.