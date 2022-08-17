Вандалы испортили граффити с Цоем у клуба-музея в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы испортили граффити с Виктором Цоем у клуба-музея «Котельная Камчатка». Соответствующие фото появились в соцсетях. На кадрах видно, что глаза музыканта на трех портретах закрашены зеленой краской.

Телеканал «78» напоминает, что в понедельник, 15 августа, поклонники музыканта почти его память. В «Котельной Камчатка» прошел творческий вечер.

32 года назад Виктор Цой погиб в автокатастрофе на 35-м км дороги Р-126 Слока — Талси в Тукумском районе Латвии. По официальной версии, он заснул за рулем.

21 июня, когда музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет, сын лидера рок-группы «Кино» Александр рассказал «Известиям», почему коллектив популярен и актуален до сих пор. По словам сына музыканта, в то время «столько всего было сделано правильно». Так, если бы группа создавалась сегодня, потребовалась бы большая команда профессионалов — менеджеров, продюсеров и пиар-специалистов.