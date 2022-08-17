Илон Маск назвал шуткой заявления о покупке ФК «Манчестер Юнайтед»

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в среду, 17 августа, опроверг слухи о своих планах купить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Нет, это давняя шутка в «Твиттере». Я не покупаю никаких спортивных команд», — написал предприниматель на своей странице в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля).

Известно, что так он сделал отсылку к другому твиту, в котором выразил свое отношение к внутриполитической обстановке внутри США.

16 августа Илон Маск в Twitter-аккаунте написал о планах приобрести «Манчестер Юнайтед».

С мая 2005 года контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $1,47 млрд принадлежит американскому бизнесмену Малкольму Глейзеру. Он почти сразу увеличил свою долю до 75%, необходимых для получения полного контроля над клубом. Болельщики «красных дьяволов» ранее неоднократно выражали недовольство политикой владельцев клуба.

«Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее популярных и успешных футбольных клубов в мире. За свою историю команда 20 раз выигрывала Английскую премьер-лигу, трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов (впоследствии — Лиги чемпионов).

16 августа также стало известно, что Илон Маск одержал победу по судебному делу о приобретении Twitter. Так, по решению суда компания Twitter Inc. должна передать американскому предпринимателю файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, на которые миллиардер ссылался, пытаясь отказаться от покупки Twitter.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.