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Четыре новых ФАПа открыли в одном из районов Коми

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В Коми в Усть-Куломском районе заработали четыре новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Дон, Мыелдино, деревнях Жежим и Пожегдин. Общая стоимость проекта — порядка 50 млн рублей.

Все ФАПы укомплектованы новым оборудованием, во всех работает необходимое количество фельдшеров, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на главу республики Владимира Уйба. По его словам, открывшиеся объекты входят в число 19 ФАПов, которые строятся в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Всего построено 11 пунктов, шесть из них уже принимают пациентов: в эксплуатацию ввели два ФАПа в Корткеросском районе и четыре — в Усть-Куломском. Строительство еще пяти ФАПов находится на завершающей стадии. До конца этого года все 19 фельдшерско-акушерских пунктов должны быть готовы к приему пациентов.

Также с этого года Коми начала приобретать модульные конструкции ФАПов по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения. Первые такие конструкции смонтируют в конце августа в селе Лэзым и деревне Красной Сыктывдинского района.

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