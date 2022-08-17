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Представитель ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС

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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), один из выпущенных снарядов попал по системе охлаждения. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил член главного совета администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Несколько десятков выстрелов наносились именно по охлаждающему контуру. Он не защищён так, как реактор», — отметил он в эфире программы «Соловьев Live».

По словам Рогова, разрушить сам реактор способно только тактическое ядерное оружие. Между тем, удары по системе охлаждения чреваты перегревом реактора, в таком случае может начаться неуправляемый процесс.

«Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет», — уточнил представитель ВГА.

При этом, по словам Рогова, консервация станции обойдется в колоссальную сумму, к тому же вывезти бочки с ядерными отходами возможности сейчас нет из-за высокого риска обстрелов со стороны ВСУ.

Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области призвал ООН осудить обстрелы местной АЭС. Он отметил, что руководство международной организации игнорирует происходящие обстрелы по станции со стороны украинских военных.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, между тем, заявил, что Киев не может гарантировать безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что ВСУ непрестанно продолжают обстреливать ЗАЭС и Энергодар.

Так, ранее, 15 августа, в администрации Запорожской области заявили, что ВСУ в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

В тот же день начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ готовятся к масштабным провокациям в районе Запорожской атомной электростанции. Для этого в город Никополь Днепропетровской области прибыли до тысячи военнослужащих отдельного полка войск радиационной, химической и биологической защиты.

Киев планирует в дальнейшем, добавил Мизинцев, обвинить в возможных последствиях провокаций российских военных.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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