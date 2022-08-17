В Иркутске пассажирский самолет повредил шасси и крыло во время посадки
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» во время рейса «Иркутск — Усть-Кут» в среду, 17 августа, повредил шасси и крыло при посадке. Восточно-Сибирская прокуратура инициировала проверку всех обстоятельств произошедшего.
«По предварительной информации при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира. Никто не пострадал. Следственное управление начало проверку соблюдения требований законодательства по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Ранее в среду самолет Ан-24, вылетевший из Иркутска по направлению к Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя и благополучно приземлился без жертв. Продолжительность маршрута составила 35 минут.
12 августа сообщалось, что в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира экстренно приземлился авиалайнер компании «Аэрофлот». Борт следовал по маршруту Москва — Южно-Сахалинск.