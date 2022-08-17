Новосибирский турист сорвался с горы «Чертов палец» на Алтае

На Алтае спасатели помогли туристу из Новосибирска, который сорвался с горы «Чертов палец». Он получил незначительные повреждения.

Altapress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю пишет, что инцидент произошел днем 16 августа. На место происшествия прибыли глава местной администрации, бригада медиков и трое сотрудников пожарно-спасательной части.

Для того, чтобы поднять экстремала, пришлось использовать спасательную веревку. Один из пожарных спустился к нуждающемуся в помощи туристу, обвязал его за пояс, а двое других пожарных, которые были на вершине горы, подняли пострадавшего на возвышенность.

Сразу после этого туриста осмотрела бригада скорой помощи. Госпитализация ему не потребовалась.

В середине июля сообщалось, что в горах Сочи спустя пять дней после пропажи нашли туристку из Магадана. После спасения девушку передали врачам.