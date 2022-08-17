Канцлер Германии Шольц счел важным прямое общение с Путиным во время кризиса на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 15 августа о важности прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации на Украине.
«Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность напрямую», — приводит его слова газета Dagens Nyheter.
Шольц выразил мнение, что стратегия российского лидера относительно ситуации на Украине «не сработает».
Кроме того, канцлер ФРГ выразил надежду, что позиция западных стран относительно происходящих боевых действий будет услышана Путиным.
11 августа стало известно, что Германия планирует принять у себя международную конференцию, на которой обсудят организацию восстановления Украины после проведения Россией специальной военной операции. Олаф Шольц совместно с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен планирует наметить план восстановления критически важной инфраструктуры, сообщало агентство Bloomberg.
В тот же день канцлер ФРГ сделал заявление о том, что не думал о возможном визите Путина в Германию по крайней мере до окончания украинско-российского конфликта.
Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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