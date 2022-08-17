Nikkei: Россия уведомила компании Японии о переводе новому оператору проекта «Сахалин-2»

В Японии несколько компаний получили уведомления о передаче проекта разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России новому оператору. Об этом 16 августа сообщает Nikkei.

Отмечается, что уведомление получили, в частности, такие компании, как Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co.

«Mitsui & Co., Ltd. и Mitsubishi Corporation, инвестировавшие в существующего оператора Sakhalin Energy, обсуждают с японским правительством возможность дальнейшего участия», — добавили в статье.

Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня.

8 августа Токио заявил о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Как пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

Более того, Япония уведомила США о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. Решение японской стороны, по словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуды, основывается на мнении, что выход будет означать передачу прав Японии третьей стороне, и в результате Россия получит гигантские прибыли.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.