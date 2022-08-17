Создается комплекс посадки возвращаемого аппарата корабля «Орел»

В Оренбургской области уже идут работы по созданию комплекса посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата перспективного космического корабля «Орел». Об этом в среду, 17 августа, сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

«За пределами космодрома [Восточный] в Оренбургской области создается комплекс посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля, средства транспортирования его составных частей, средства комплекса поиска и спасания космонавтов», — приводит слова Мухамеджанова ТАСС.

Ранее, 15 августа, ракетно-космическая корпорация «Энергия» на форуме «Армия-2022» презентовала макет перспективной Российской орбитальной станции. Он подразумевает, что на орбите могут находиться не только базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, но также целевой и производственный. Кроме того, предполагается наличие платформы обслуживания. На макете также показаны пристыкованный перспективный корабль «Орел», корабли «Союз» и «Прогресс».

26 июля, глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, примерный облик которой уже известен.