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Прокуратура проверит экстренную посадку правительственного борта в Чите

Прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки в Чите правительственного борта
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента с правительственным самолетом в Чите. Об этом в среду, 17 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и обстоятельства произошедшего. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Накануне Ту-214, в котором летели журналисты пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, совершил экстренную посадку из-за влетевшей в двигатель птицы.

На борту находились 48 человек, в результате происшествия никто не пострадал. Вылет перенесли на 17 августа.

До этого, 23 июля, сообщалось, что Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тверью.

Отмечается, что легкомоторный самолет «Икарус С42В» в Кимрском районе Тверской области зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу Волги. На борту воздушного судна находились два человека, по предварительным данным, они не пострадали.

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