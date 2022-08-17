Daily Express назвала пугающим предупреждением Западу заявление Путина о вооружении

Заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы поставлять современное оружие союзникам напугало Запад. Об этом 15 августа сообщил обозреватель Daily Express Мэттью Дули.

По его словам, западные страны пытаются помешать Ирану и КНДР получить мощное оружие, однако российский лидер дал понять, что Россия готова «снабдить эти страны современным оружием».

При этом в издании считают, что Запад может расценить поставки оружия РФ некоторым странам как провокацию.

Ранее в этот день Путин на открытии форума «Армия-2022» заявил, что Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами. Он подчеркнул, что страна готова предложить им самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Российский лидер высоко оценил российское оружие. Он заявил, что оно на десятилетия превосходит зарубежные аналоги.

Также 15 августа стало известно, что Россия в 2022 году поставила иностранным покупателям за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд.