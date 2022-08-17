Украинские власти неустанно озвучивают намерение провести контрнаступление на юге страны, игнорируя урок Курской битвы. Об этом 15 августа заявил в статье для издания American Conservative публицист Уильям Линд.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — отметил он.

Линд уточнил, что Киеву не следовало делать громогласные заявления.

По мнению автора статьи в New York Times, украинские войска не в состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь. Со ссылкой на украинского военного сообщалось, что ВСУ нуждается в большом количестве тяжелого вооружения, на данный момент этого нет.

При этом, как отметил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на юге были частью информационно-психологической операции против Вооруженных сил России.

О том, что военные ВСУ получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля. Он отметил, что украинские власти понимают политическую необходимость данного приказа.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, в свою очередь, заявил, что украинскому руководству стоит забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении в состав страны. Он отметил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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