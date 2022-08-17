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Маск заявил о желании купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Американский предприниматель Илон Маск, основавший SpaceX и Tesla, заявил, что намерен приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал во вторник, 16 августа, в своем Twitter-аккаунте.

«Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите», — написал предприниматель.

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Пока не ясно, пытался ли Маск, известный своим эксцентричным поведением, таким образом пошутить над интернет-пользователями или сделал свое объявление всерьез.

С мая 2005 года контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $1,47 млрд принадлежит американскому бизнесмену Малкольму Глейзеру. Он почти сразу увеличил свою долю до 75 %, необходимых для получения полного контроля над клубом. Болельщики «красных дьяволов» ранее неоднократно выражали недовольство политикой владельцев клуба.

«Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее популярных и успешных футбольных клубов в мире. За свою историю команда 20 раз выигрывала Английскую премьер-лигу, трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов (впоследствии — Лиги чемпионов).

16 августа 2022 года стало известно, что Илон Маск одержал победу по судебному делу о приобретении Twitter. Так, по решению суда компания Twitter Inc. должна передать американскому предпринимателю файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, на которые миллиардер ссылался, пытаясь отказаться от покупки Twitter.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что миллиардер купит социальную сеть и сделает ее частной. Суммой сделки назывались $44 млрд. Вскоре рыночный спад привел к падению акций технологических компаний, включая Tesla и Twitter.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

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