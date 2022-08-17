Донецкий оперный театр приедет на гастроли в Москву

Одним из первых событий фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» станет показ оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди.

Спектакль создан Донецким оперным театром, который приедет на гастроли в Москву. Мероприятие состоится на Новой сцене Большого театра 17 сентября. А на следующий день тот же коллектив покажет на прославленной сцене балет «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян.

«То, что Донецкая опера присутствует в программе фестиваля, мне кажется вполне естественным. В прошлые приезды коллеги рассказывали, в каких они условиях работают, каково это — продолжать оперному театру функционировать в тех обстоятельствах, которые сложились в этом регионе уже давно. И я понял, что мы просто обязаны помочь, протянуть руки друг к другу. Отталкивать руки — это последнее, что должно делать искусство» — рассказал Георгий Исаакян.

По его словам, несмотря на все сложности, театр из Донбасса сохраняет высокий художественный уровень постановок.

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