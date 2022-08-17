Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung
Мир
Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Спорт
Владелец «Манчестер Юнайтед» выступил против ухода Роналду
Наука
COVID может ухудшать работу мозга всех переболевших
Мир
Украина построит энергоблок на Ровенской АЭС по американской технологии
Общество
Ozon открыл новый склад в Пушкино вместо сгоревшего в Истре
Мир
Члены делегации РФ на ГА ООН рассказали о шансах получить визу США
Мир
Глава Philips осенью покинет пост на фоне массового отзыва аппаратов ИВЛ
Мир
В МИД России указали на риски проезда МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Мир
Siemens подтвердил отсутствие препятствий для транспортировки турбины для СП
Мир
Молдавия выразила интерес к снятию запрета на экспорт фруктов в Россию
Мир
Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS

Nature Food: Австралия и Аргентина защищены лучше всех в случае ядерной угрозы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые провели исследование и сделали вывод, что Австралия и Аргентина лучше всех готовы справиться с последствиями гипотетической ядерной войны. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Food 15 августа.

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»
Михаил Горбачев — о падении Берлинской стены, разрушении ДРСМД и об обращении к Владимиру Путину

Отмечается, что, согласно составленной специалистами карте возможного развития ядерного конфликта, и Австралия, и Аргентина смогут сохранить потребление пищи, то есть количество килокалорий на душу населения в день, на оптимальном уровне даже при худшем развитии событий.

Уточняется, что взрывы атомных бомб повлекут за собой загрязнение атмосферы в связи с выбросами частиц горения. Климат изменится, как следствие сократятся запасы пищи на суше и в океанах.

Кроме этих двух стран ученые выделили и Новую Зеландию, при этом она рискует столкнуться с большим количество беженцев из Азии и других государств, где ситуация с продовольствием будет обстоять критически.

Как сообщили американские ученые Ратгерского университета, полномасштабная ядерная война между Россией и США привела бы к гибели более 5 млрд человек. Результатом войны США и их союзников с Россией станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, вызвав «ядерную зиму» по всей планете, уточнили в исследовании.

Москва неоднократно говорила об отсутствии планов использовать ядерное оружие. Так, 16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 2 августа, МИД РФ отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022