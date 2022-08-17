Nature Food: Австралия и Аргентина защищены лучше всех в случае ядерной угрозы

Американские ученые провели исследование и сделали вывод, что Австралия и Аргентина лучше всех готовы справиться с последствиями гипотетической ядерной войны. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Food 15 августа.

Отмечается, что, согласно составленной специалистами карте возможного развития ядерного конфликта, и Австралия, и Аргентина смогут сохранить потребление пищи, то есть количество килокалорий на душу населения в день, на оптимальном уровне даже при худшем развитии событий.

Уточняется, что взрывы атомных бомб повлекут за собой загрязнение атмосферы в связи с выбросами частиц горения. Климат изменится, как следствие сократятся запасы пищи на суше и в океанах.

Кроме этих двух стран ученые выделили и Новую Зеландию, при этом она рискует столкнуться с большим количество беженцев из Азии и других государств, где ситуация с продовольствием будет обстоять критически.

Как сообщили американские ученые Ратгерского университета, полномасштабная ядерная война между Россией и США привела бы к гибели более 5 млрд человек. Результатом войны США и их союзников с Россией станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, вызвав «ядерную зиму» по всей планете, уточнили в исследовании.

Москва неоднократно говорила об отсутствии планов использовать ядерное оружие. Так, 16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 2 августа, МИД РФ отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.