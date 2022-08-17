Канцлер ФРГ Шольц назвал важным прямое общение с президентом России Путиным об Украине

Страны Запада считают важными прямые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Украине. Об этом 15 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Dagens Nyheter.

Он выразил надежду, что позиция западных стран относительно происходящих на украинской территории боевых действий будет услышана российским лидером.

Тем не менее, Шольц отметил, что в скором времени урегулировать отношения непосредственно между Германией и Россией не представляется возможным.

«Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — уточнил канцлер ФРГ.

Как 13 августа отметил лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц в интервью агентству DPA, ФРГ не играет в ситуации на Украине посредническую роль. Он уточнил, что вместе с Европой Германия находится на стороне Киева.

Двумя днями ранее Олаф Шольц указал, что не размышлял по поводу возможного визита президента России Владимира Путина в ФРГ. При этом он допустил, что приезд российского лидера будет возможен после окончания боевых действий на украинской территории.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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