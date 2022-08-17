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COVID может ухудшать работу мозга всех переболевших

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские ученые провели исследование когнитивных расстройств, вызванных COVID-19. В своей работе специалисты обобщили накопленные за время пандемии данные.

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Как рассказал «Известиям» один из авторов научного труда, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Захаров, проанализированные работы показывают, что коронавирус оказывает негативное влияние на когнитивные функции, даже если человек перенес инфекцию бессимптомно.

К когнитивным функциям относится не только сообразительность или память, но еще четкость восприятия, способность приобретать новые двигательные навыки, скорость реакции, концентрация внимания.

«Однако точной статистики по распространенности ментальных нарушений из-за COVID-19 в масштабах планеты пока нет. Мы находимся лишь на этапе накопления информации. Коронавирус вошел в нашу жизнь только два года назад, и на его неврологические и когнитивные последствия обратили внимание далеко не сразу», —сказал Владимир Захаров.

По словам медика, самые частые когнитивные симптомы после коронавируса — это повышенная утомляемость при умственных нагрузках и ощущение затуманенности в голове, которое мешает сосредоточиться. Для обозначения этого состояния даже появилось специальное выражение «коронавирусный туман». Изменения раньше всего происходят в сфере скорости реакции и концентрации внимания, то есть человек становится более медлительным. Если отклонение небольшое, то пациент и окружающие могут ничего не заметить, так как снижение внимания фиксируется только в достаточно сложных нейропсихологических тестах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пришел на ум: COVID может ухудшать работу мозга всех переболевших

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