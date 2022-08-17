МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны РФ 17 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

В оборонном ведомстве рассказали о сержанте, командире боевой машины Артеме Булдакове, который лично уничтожил до четырех националистов во время боестолкновения в одном из населенных пунктов.

Уточняется, что сержант действовал в группе десантников, которая выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по городу, Булдаков обнаружил группу боевиков, находящуюся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, сержант атаковал националистов.

Спустя несколько дней при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом и атаковали участок обороны взвода, в состав которого входил сержант Булдаков. Огнем из АК-74 уничтожил сержант уничтожил до шести человек личного состава противника, не допустив прорыва националистов на данном участке.

Наводчик - оператор рядовой Дагир Виноградов, продолжили в Минобороны, выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских националистов в составе парашютно-десантной роты. Противник, при этом, был вооружен стрелковым оружием, гранатометами и ПТУР.

Взвод рядового предпринял попытку обойти противника с фланга. Пользуясь внезапностью, Виноградов одним из первых нанес удар во фланг националистов. Он лично огнем из пушки БМП-2 уничтожил 5 националистов. По итогам боя, опорный пункт боевиков был взят.

В ведомстве также рассказали о гвардии старшем лейтенанте Артеме Дееве, который в составе головного дозора выполнял задачу по обеспечению безопасности движения колонны с боеприпасами и материальным обеспечением. По ходу маршрута Деев обнаружил на одном из ответвлений дороги группу вооруженных националистов.

Группа гвардии старшего лейтенанта уничтожила до 15 боевиков. Часть боевиков сложили оружие и сдались в плен. Сам Деев, действуя на передовом рубеже атаки, руководил подразделением.

Как добавили в МО РФ, в ходе боя он получил ранение, однако самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, обеспечил выполнение поставленной задачи.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью РСЗО «Ураган».

Накануне заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что силы Народной милиции Донецкой республики при поддержке ВС РФ прорвали украинскую линию обороны рядом с городом Угледар. Он пояснил, что теперь командование ВСУ встанет перед выбором — перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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