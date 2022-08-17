Украина построит энергоблок на Ровенской АЭС по американской технологии

Пятый энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1100 МВт будет построен по технологии АР1000 американской компании Westinghouse. Об этом во вторник, 16 августа, заявила пресс-служба компании «Энергоатом», являющейся оператором украинских АЭС, в своем Telegram-канале.

Ввод блока №5 в эксплуатацию запланирован на 2032 год.

В компании заявили, что уже выполнены некоторые подготовительные работы. В частности, проведен анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, а также анализ инфраструктур Ровенской АЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины.

«Энергоатом» и Westinghouse подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000.

Пресс-служба добавила, что «Энергоатом» уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который планируется завершить к 2029 году. Следующим энергоблоком, который построит компания, станет блок №5 Ровенской АЭС.

3 августа «Энергоатом» сообщил, что более 60 украинских атомщиков отправятся осенью на стажировку в США для обучения технологии AP1000.

AP1000 — американский ядерный реактор, разработанный Westinghouse Electric Company. На конец 2021 года построено пять энергоблоков с этими реакторами на трех АЭС (в США и Китае). В эксплуатации на АЭС Украины находятся всего 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440. Все 15 энергоблоков украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ.

31 августа 2021 года, на своей странице в Twitter, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании меморандум между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС. Общая стоимость проекта — до $30 млрд.

Westinghouse Electric занимается проектированием энергоблоков АЭС. На украинском рынке компания работает с 1992 года как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и поставщик топлива для атомных электростанций.