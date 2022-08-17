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Украина построит энергоблок на Ровенской АЭС по американской технологии

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Фото: t.me/rnppofficial
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Пятый энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1100 МВт будет построен по технологии АР1000 американской компании Westinghouse. Об этом во вторник, 16 августа, заявила пресс-служба компании «Энергоатом», являющейся оператором украинских АЭС, в своем Telegram-канале.

Ввод блока №5 в эксплуатацию запланирован на 2032 год.

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В компании заявили, что уже выполнены некоторые подготовительные работы. В частности, проведен анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, а также анализ инфраструктур Ровенской АЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины.

«Энергоатом» и Westinghouse подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000.

Пресс-служба добавила, что «Энергоатом» уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который планируется завершить к 2029 году. Следующим энергоблоком, который построит компания, станет блок №5 Ровенской АЭС.

3 августа «Энергоатом» сообщил, что более 60 украинских атомщиков отправятся осенью на стажировку в США для обучения технологии AP1000.

AP1000 — американский ядерный реактор, разработанный Westinghouse Electric Company. На конец 2021 года построено пять энергоблоков с этими реакторами на трех АЭС (в США и Китае). В эксплуатации на АЭС Украины находятся всего 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440. Все 15 энергоблоков украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ.

31 августа 2021 года, на своей странице в Twitter, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании меморандум между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС. Общая стоимость проекта — до $30 млрд.

Westinghouse Electric занимается проектированием энергоблоков АЭС. На украинском рынке компания работает с 1992 года как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и поставщик топлива для атомных электростанций.

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