Ozon открыл новый склад в Пушкино вместо сгоревшего в Истре

Компания Ozon открыла склад в подмосковном городе Пушкино после того, как сгорел склад компании в Истре. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам — и вот оно: склад в Пушкино под Москвой ждёт ваши товары», — говорится в сообщении.

Уточняется, что склад открыт для всех товаров, кроме книг, одежды и сумок. В компании отметили, что сейчас для поставок доступно 52 тыс. кв. м.

Планируется, что осенью откроется весь склад, тогда его площадь расширится до 152 тыс. кв. м.

Ранее, 3 августа, крупное возгорание произошло на складе Ozon. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек. Также сообщалось об обрушении кровли и стен склада на площади 22 тыс. кв. м. На следующий день открытое горение было ликвидировано.

В результате инцидента один человек погиб, еще 13 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ.

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс оценил потенциальный ущерб от возгорания на сумму свыше 10 млрд рублей. В самой компании Ozon заявили, что оценивать ущерб будут позже.

Также в пресс-службе компании рассказали «Известиям», что покупателям, чьи товары хранились на этом складе, интернет-магазин вернет деньги. Продавцы же получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Позже стало известно, что ответственность Ozon за последствия пожара застрахована на 12 млрд рублей.